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ВККС продлила срок подачи выписки об уровне владения государственным языком для кандидатов в апелляционные суды

Кандидаты в апелляционные суды могут подать выписку или копию сертификата о владении украинским языком до 13 марта.

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ВККС продлила срок подачи выписки об уровне владения государственным языком для кандидатов в апелляционные суды

12:45, 22 февраля 2024
Кандидаты в апелляционные суды могут подать выписку или копию сертификата о владении украинским языком до 13 марта.
ВККС продлила срок подачи выписки об уровне владения государственным языком для кандидатов в апелляционные суды
Источник фото: golos.com.ua
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22 февраля ВККС в пленарном составе принято решение о продлении срока подачи выписки из Реестра государственных сертификатов об уровне владения государственным языком или копии Государственного сертификата об уровне владения государственным языком до 13 марта 2024 года для кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие вакантных должностей апелляционных судах.

Напомним, что документы, подтверждающие уровень владения государственным языком, нужно было подать до 1 марта 2024 года.

Ввиду того, что Национальной комиссией по стандартам государственного языка с 19 декабря 2023 года был объявлен перерыв в проведении экзаменов на уровень владения государственным языком до 23 января 2023 года, не все кандидаты смогли вовремя получить такой сертификат.

Комиссией продлен срок предоставления указанных документов до 13 марта 2024 года.

«Просим сертификаты присылать по электронному адресу Комиссии», - отметили в ВККС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов 4 марта.

Автор: Наталя Мамченко 

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