ВККС продовжила строк подання витягу про рівень володіння державною мовою для кандидатів до апеляційних судів

Кандидати до апеляційних судів можуть подати витяг або копію сертифікату про володіння українською мовою до 13 березня.

Джерело фото: golos.com.ua

22 лютого ВККС у пленарному складі прийнято рішення про продовження строку подання витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою або копії Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою до 13 березня 2024 року для кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Нагадаємо, що документи, які б підтверджували рівень володіння державною мовою, потрібно було подати до 1 березня 2024 року.

Зважаючи, що Національною комісією зі стандартів державної мови з 19 грудня 2023 року було оголошено перерву в проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою до 23 січня 2023 року, не всі кандидати змогли вчасно отримати такий сертифікат.

Комісією продовжено строк подання вказаних документів до 13 березня 2024 року.

«Просимо сертифікати надсилати на електронну адресу Комісії», - зазначили у ВККС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів 4 березня.

Автор: Наталя Мамченко

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