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Як зазначається, опитування показує, що Верховний суд США продовжує стикатися з різким несхваленням, а питання вилучення колишнього президента Дональда Трампа з бюлетенів розділяє американців.

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У США заміряли рівень довіри до Верховного суду і прийшли до невтішного висновку

12:31, 22 лютого 2024
Як зазначається, опитування показує, що Верховний суд США продовжує стикатися з різким несхваленням, а питання вилучення колишнього президента Дональда Трампа з бюлетенів розділяє американців.
У США заміряли рівень довіри до Верховного суду і прийшли до невтішного висновку
Джерело фото: thehill.com
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Згідно з новим опитуванням, більшість дорослих не схвалюють роботу Верховного суду США. Про це зазначає Politico, посилаючись на опитування юридичної школи Marquette, опубліковане 20 лютого. Воно показало, що 40% дорослих схвалюють дії Верховного Суду, тоді як 60% не схвалюють. Ці цифри схвалення знаменують невелике зниження після того, як протягом 2023 року вони залишалися між 41 і 47 відсотками схвалення за попередніми опитуваннями Школи права.

У липні 2022 року, приблизно через місяць після того, як судді проголосували за позбавлення конституційного права на аборт, скасувавши рішення у справі Роу проти Уейда, суд зіткнувся з низьким показником у 38% . Згідно з опитуваннями Marquette Law School, відтоді схвалення судом громадськості не перевищувало 47%, у порівнянні з 66% в середині 2020 року.

Підтримка з боку демократів особливо впала в останні роки: 60% опитаних демократів схвалювали суд у вересні 2020 року та лише 27% у лютому 2024 року.

Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, американці розділилися в думках щодо рішення Верховного суду Колорадо вилучити колишнього президента Дональда Трампа з бюлетенів напередодні виборів 2024 року. З тих респондентів, які мають свою думку з цього приводу, 50% виступають за те, щоб суд скасував рішення Колорадо про дискваліфікацію Трампа, а 50% виступають проти цього.

Юридична школа провела опитування з 5 по 15 лютого, опитавши 1003 дорослих по всій країні онлайн з похибкою плюс-мінус 4,3 відсоткових пункти.

Автор: Наталя Мамченко

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