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Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

До ЦПК та КАСУ внесуть зміни щодо того, які справи слід вважати малозначними

Малозначними справами у ЦПК визнають справи, де ціна позову менше 45 420 грн, для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн.

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Жителя Житомирщини викрили на збуті автоматів, патронів та гранат у Одесі: фото

21:07, 22 лютого 2024
Правоохоронці задокументували два факти збуту зброї та боєприпасів.
Жителя Житомирщини викрили на збуті автоматів, патронів та гранат у Одесі: фото
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У Одесі правоохоронці викрили жителя Житомирщини в незаконних оборудках. Зараз поліцейські встановлюють канал постачання зброї та боєприпасів й повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.

Про це поінформували у відділі комунікації поліції Одеської області.

Повідомляється, що в ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували два факти збуту зброї та боєприпасів. Спочатку за $6 тисяч фігурант продав три ручні протитанкові гранати, а через деякий час – два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів, споряджених набоями, та коробку з 45 набоями різного калібру за $4 тисячі.

З незаконного обігу вилучили заборонені небезпечні предмети, якими торгував підозрюваний, та гроші, отримані за збут «товару». Походження зброї та бойових припасів підтверджені експертним дослідженням та попереднім висновком спеціалістів.

У поліції зазначили, що чоловік затриманий в процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 514 тисяч гривень.

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