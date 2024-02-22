Жителя Житомирщины разоблачили на сбыте автоматов, патронов и гранат в Одессе: фото

Правоохранители задокументировали два факта сбыта оружия и боеприпасов.

В Одессе правоохранители разоблачили жителя Житомирщины в незаконных сделках. Сейчас полицейские устанавливают канал снабжения оружия и боеприпасов и полный круг лиц, причастных к преступным сделкам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Сообщается, что в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали два факта сбыта оружия и боеприпасов. Сначала за $6 тысяч фигурант продал три ручные противотанковые гранаты, а через некоторое время – два автомата, пять гранат, РПГ, пять магазинов, снаряженных патронами, и коробку с 45 патронами разного калибра за $4 тысячи.

Из незаконного обращения изъяли запрещенные опасные предметы, которыми торговал подозреваемый, и деньги, полученные за сбыт «товара». Происхождение оружия и боевых запасов подтверждены экспертным исследованием и предварительным заключением специалистов.

В полиции отметили, что мужчина задержан в процессуальном порядке. При наличии достаточных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 1 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 514 тысяч гривен.

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