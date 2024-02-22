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  1. Суд инфо

ВСП перевел трех судей Высшего админсуда Украины в Шестой апелляционный административный суд

12:25, 22 февраля 2024
Решение о переводе судей ВСП принял 22 февраля.
ВСП перевел трех судей Высшего админсуда Украины в Шестой апелляционный административный суд
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В четверг, 22 февраля, Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о переводе судей Высшего административного суда Украины на должности в Шестой апелляционный административный суд. Об этом говорится на официальном сайте ВРП.

Среди них:

Голяшкина Олега Владимировича;

Черпака Юрия Кононовича;

Штульмана Игоря Владимировича

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 г. № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 г. № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета суда в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Ранее сообщалось, что ВСП перевел двух судей Высшего хозяйственного суда Украины в апелляционные суды.

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