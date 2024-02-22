В Украине изменена форма Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий

Плательщики налога на прибыль смогут подать Декларацию по обновленной форме, начиная с отчетного периода – полугодие 2024 года.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками сообщило, что была изменена форма Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

16 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 04.012024 № 6 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Miнiстерстві юстиції України 18.01.2024 за № 93/41438 (далі – наказ № 6).

Наказом № 6 визначено пов'язані з реалізацією положень Закону України від 10 серпня 2023 року № 3325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людского життя на морі відповідно до міжнародних договорів України» (далі — Закон) зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Miністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Miністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101) (далі – Декларація).

Законом внесено зміни, зокрема, до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими передбачаються редакційні уточнення окремих положень, а саме:

слова «операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних iгор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних iгор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організаторів азартних iгор, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних автоматів»;

слова «азартних iгор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організації та проведення азартних iгор у залах гральних автоматів»;

слова «букмекерської діяльності, азартних iгор (у тому числі казино)» замінено словами «діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор».

Taкi зміни стосуються уточнення об'єктів оподаткування податком на прибуток підприємств cyб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, визначених підпунктами 134.1.5, 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 Кодексу, а саме:

доходу організаторів азартних iгор, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 Кодексу;

доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 Кодексу.

Відповідно до підпункту 141.5.l пункту 141.5 статті 141 Кодексу суб'єкти, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 Кодексу, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.l, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу.

Нарахований суб'єктом, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.l, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб'єкта.

Згідно з підпунктами 136.4.1 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу (з урахуванням внесених змін) під час провадження діяльності у cфepi організації та проведення азартних iгор одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною пунктом 136.1 статті 136 Кодексу, для платників податку на прибуток встановлено ставку податку у pозмірi:

10 відсотків доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів (підпункт 136.4.l пункту 136.4 статті 136 Кодексу);

18 відсотків від доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю (підпункт 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу).

У зв'язку iз зазначеним до основної форми Декларації наказом № 6 внесено такі зміни:

у рядку 10 уточнено редакцію особливих відміток для cyб'єктів, що здійснюють організацію та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, та cyб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, крім організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів;

показники рядків 11 – 13 i 15 щодо сум доходів, отриманих від діяльності з організації і проведення азартних iгор, та податку на дохід, викладено в новій редакції.

Також аналогічні показники рядків 11 – 13, 15 Додатка ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42) приведено у відповідність до форми Декларації.

Положеннями пункту 46.6 статті 46 Кодексу передбачено, якщо в peзультаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їx оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням цього платники податку на прибуток матимуть змогу подати Декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду – півріччя 2024 року.

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