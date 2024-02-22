В Україні змінено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Платники податку на прибуток матимуть змогу подати Декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2024 року.

Центральне міжрегіональне управлінння ДПС по роботі з великими платниками податків повідомило, що було змінено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

16 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 04.012024 № 6 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Miнiстерстві юстиції України 18.01.2024 за № 93/41438 (далі – наказ № 6).

Наказом № 6 визначено пов'язані з реалізацією положень Закону України від 10 серпня 2023 року № 3325-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки діяльності з охорони людского життя на морі відповідно до міжнародних договорів України» (далі — Закон) зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Miністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Miністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101) (далі – Декларація).

Законом внесено зміни, зокрема, до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими передбачаються редакційні уточнення окремих положень, а саме:

слова «операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних iгор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних iгор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організаторів азартних iгор, отриманий від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних автоматів»;

слова «азартних iгор з використанням гральних автоматів» замінено словами «організації та проведення азартних iгор у залах гральних автоматів»;

слова «букмекерської діяльності, азартних iгор (у тому числі казино)» замінено словами «діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор».

Taкi зміни стосуються уточнення об'єктів оподаткування податком на прибуток підприємств cyб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, визначених підпунктами 134.1.5, 134.1.6 пункту 134.1 статті 134 Кодексу, а саме:

доходу організаторів азартних iгор, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 Кодексу;

доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 141.5 статті 141 Кодексу.

Відповідно до підпункту 141.5.l пункту 141.5 статті 141 Кодексу суб'єкти, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пункті 136.1 статті 136 Кодексу, сплачують податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.l, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу.

Нарахований суб'єктом, що здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, податок на дохід за ставками, визначеними підпунктами 136.4.l, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу, не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб'єкта.

Згідно з підпунктами 136.4.1 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу (з урахуванням внесених змін) під час провадження діяльності у cфepi організації та проведення азартних iгор одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною пунктом 136.1 статті 136 Кодексу, для платників податку на прибуток встановлено ставку податку у pозмірi:

10 відсотків доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів (підпункт 136.4.l пункту 136.4 статті 136 Кодексу);

18 відсотків від доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних iгор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю (підпункт 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 Кодексу).

У зв'язку iз зазначеним до основної форми Декларації наказом № 6 внесено такі зміни:

у рядку 10 уточнено редакцію особливих відміток для cyб'єктів, що здійснюють організацію та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів, та cyб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних iгор, крім організації та проведення азартних iгор у залах гральних aвтоматів;

показники рядків 11 – 13 i 15 щодо сум доходів, отриманих від діяльності з організації і проведення азартних iгор, та податку на дохід, викладено в новій редакції.

Також аналогічні показники рядків 11 – 13, 15 Додатка ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42) приведено у відповідність до форми Декларації.

Положеннями пункту 46.6 статті 46 Кодексу передбачено, якщо в peзультаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їx оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням цього платники податку на прибуток матимуть змогу подати Декларацію за оновленою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду – півріччя 2024 року.

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