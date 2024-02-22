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  1. Суд інфо

ВРП перевела трьох суддів Вищого адмінсуду України до Шостого апеляційного адміністративного суду

12:25, 22 лютого 2024
Рішення про переведення суддів ВРП прийняла 22 лютого.
ВРП перевела трьох суддів Вищого адмінсуду України до Шостого апеляційного адміністративного суду
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У четвер, 22 лютого, Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про переведення суддів Вищого адміністративного суду України на посади до Шостого апеляційного адміністративного суду. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Серед них:

Голяшкіна Олега Володимировича;

Черпака Юрія Кононовича;

Штульмана Ігоря Володимировича

Відповідно до Закону України від 21 листопада 2023 року № 3481-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України», який набрав чинності 27 грудня 2023 року, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України може бути переведений рішенням Вищої ради правосуддя до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу, з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом.

Раніше ВРП перевела двох суддів Вищого господарського суду України до апеляційних судів.

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