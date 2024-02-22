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В США замерили уровень доверия к Верховному суду и пришли к неутешительному выводу

12:31, 22 февраля 2024
Как отмечается, опрос показывает, что Верховный суд США продолжает сталкиваться с резким неодобрением, а вопрос изъятия бывшего президента Дональда Трампа из бюллетеней разделяет американцев.
В США замерили уровень доверия к Верховному суду и пришли к неутешительному выводу
Источник фото: thehill.com
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Согласно новому опросу, большинство взрослых не одобряют работу Верховного суда США. Об этом отмечает Politico, ссылаясь на опрос юридической школы Marquette, опубликованный 20 февраля. Оно показало, что 40% взрослых одобряют действия Верховного Суда, в то время как 60% не одобряют. Эти цифры одобрения знаменуют небольшое снижение после того, как в течение 2023 года они оставались между 41 и 47 процентами одобрения по предварительным опросам Школы права.

В июле 2022 года, примерно через месяц после того, как судьи проголосовали за лишение конституционного права на аборт, отменив решение по делу Роу против Уэйда, суд столкнулся с низким показателем в 38%. Согласно опросам Marquette Law School, с тех пор одобрение судом общественности не превышало 47% по сравнению с 66% в середине 2020 года.

Поддержка со стороны демократов особенно упала в последние годы: 60% опрошенных демократов одобряли суд в сентябре 2020 года и только 27% в феврале 2024 года.

Согласно опросу, опубликованному во вторник, американцы разделились во мнениях о решении Верховного суда Колорадо изъять бывшего президента Дональда Трампа из бюллетеней накануне выборов 2024 года. Из тех респондентов, которые имеют свое мнение на этот счет, 50% выступают за то, чтобы суд отменил решение Колорадо о дисквалификации Трампа, а 50% выступают против этого.

Юридическая школа провела опрос с 5 по 15 февраля, опросив 1003 взрослых по всей стране онлайн с погрешностью плюс-минус 4,3 процентных пункта.

Автор: Наталья Мамченко

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