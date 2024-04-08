Суд начал расследование вероятного препятствования Илоном Маском правосудию на фоне конфликта из-за его соцсети X.

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Верховный суд Бразилии открыл уголовное производство против Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

Производство касается возможного препятствования Маском правосудию. Это произошло на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X.

В документе, обнародованном судом, отмечается, что Маск «начал кампанию дезинформации» и что его соцсеть злоупотребляет экономической властью, чтобы «незаконно влиять на общественное мнение».

Ответ суда пришел после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

В течение выходных миллиардер критиковал судью Верховного суда Бразилии Александре де Мораэса в нескольких своих сообщениях в социальных сетях, обвиняя его в измене конституции и призывая к импичменту.

В частности, в публикации в субботу, 6 апреля, Маск сообщил, что бразильский суд угрожает заблокировать доступ к соцсети X по всей стране.

По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и влиятельными лицами в сфере цифровых технологий, оставался заблокированным.

Ранее мы писали, что соцсеть X оспаривает принудительный приказ Бразилии о блокировании аккаунтов.

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