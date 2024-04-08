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Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска

12:09, 8 квітня 2024
Суд розпочав розслідування щодо ймовірного перешкоджання Ілоном Маском правосуддю на тлі конфлікту через його соцмережу X.
Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска
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Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска. Про це повідомляє Bloomberg.

Провадження стосується ймовірного перешкоджання Маском правосуддю. Це сталось на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

У документі, оприлюдненому судом, зазначається, що Маск «почав кампанію дезінформації» і що його соцмережа зловживає економічною владою, щоб «незаконно впливати на громадську думку».

Відповідь суду надійшла після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

Протягом вихідних мільярдер критикував суддю Верховного суду Бразилії Александре де Мораеса у кількох своїх дописах у соціальних мережах, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Зокрема, у публікації в суботу, 6 квітня, Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних із правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та впливовими особами у сфері цифрових технологій, залишалася заблокованою.

Раніше ми писали, що соцмережа X оскаржує примусовий наказ Бразилії про блокування облікових записів.

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