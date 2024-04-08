Над вулканом Этна заметили гигантские дымовые кольца: опасны ли они

Дымовые кольца состоят из водяного пара.

Вулкан Этна на Сицилии начал пускать гигантские дымовые кольца. Об этом сообщило издание DW.

Как отмечает издание, кольца почти идеально ровные.

Они образовались при испарении воды из магмы внутри вулканического жерла. Также в кольцах присутствуют дым и газ.

По словам ученых, эти кольца считаются абсолютно безвредными.

Вот выглядело небо над крупнейшим вулканом Европы:

Напомним, последнее извержение Этны произошло 12 ноября 2023 года. Тогда пеплом засыпало сразу два сицилийских города — Мило и Джарре.

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