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Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае победы на выборах – СМИ

11:32, 26 июля 2024
Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина.
Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины в случае победы на выборах – СМИ
Источник фото: AP Photo/Alex Brandon
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Бывший госсекретарь США Майкл Помпео и юрисконсульт Дэвид Урбан считают, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд и снять все ограничения на тип и модификацию поставляемого ВСУ оружия.

Управляющий директор BGR Group и юрисконсульт в Torridon Law Дэвид Урбан и госсекретарь США в 2018-2021 гг. Майк Помпео в статье «Мирный план Трампа для Украины» для The Wall Street Journal описали свои прогнозы по президентству Дональда Трампа.

Авторы статьи утверждают, что нет никаких доказательств того, что Трамп покинет Украину на произвол судьбы.

Вот как может выглядеть успешный план относительно Украины согласно их видению:

  • высвободить энергетический потенциал Америки. Это усилит американскую экономику, снизит цены и сократит бюджет путина на войну;
  • восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем. Это стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, облегчит кризис в Газе и позволит саудовцам присоединиться к США в вытеснении рф с мировых энергетических рынков;
  • ввести реальные санкции против россии;
  • усилить оборонную промышленность Америки и показать противникам, особенно рф и Китая, что они не могут конкурировать с американским оборонным потенциалом;
  • оживить НАТО. В частности, заставить европейцев платить большую долю. Поднять планку расходов до 3% от ВВП;
  • создать программу «ленд-лиза» на 500 миллиардов долларов для Украины. Вместо того, чтобы нагружать американских налогоплательщиков новыми счетами, позволить Украине взять взаймы столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над рф. Это будет четкий сигнал путину, что он никогда не победит.
  • снять все ограничения на тип оружия, которое может получить и использовать Украина. Это восстановит позицию силы, и путин осознают, что война должна закончиться. Он столкнется с растущими издержками и отсутствием шансов на преимущество в будущем.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине в своей авторской колонке для «Daily Mail».

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