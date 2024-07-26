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Во Франции перед стартом Олимпиады произошло ряд диверсий на железной дороге

13:02, 26 июля 2024
Во Франции призвали пассажиров железных дорог отложить свои поездки и держаться подальше от вокзалов.
Во Франции перед стартом Олимпиады произошло ряд диверсий на железной дороге
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Сеть высокоскоростных железных дорог Франции пострадала от диверсий, включая поджоги, которые нарушили работу транспортной системы за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом заявили в национальном железнодорожном операторе SNCF передает агентство AFP.

«Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV», - заявила SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить, а ситуация продлится «как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы».

«SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи», - отмечается в заявлении.

Атаки затронули атлантическую, северную и восточную линии.  Юго-восточная линия не пострадала, так как «злонамеренный акт был предотвращен». Поезда были перенаправлены на другие пути, «но нам придется отменить большое их количество», заявили в компании.

SNCF призвала пассажиров отложить свои поездки и держаться подальше от вокзалов.

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