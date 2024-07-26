У Франції перед стартом Олімпіади сталася низка диверсій на залізниці

У Франції закликали пасажирів залізниці відкласти свої поїздки та триматися подалі від вокзалів.

Мережа високошвидкісних залізниць Франції постраждала від диверсій, включно з підпалами, які порушили роботу транспортної системи за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Про це заявили в національному залізничному операторі SNCF, передає агентство AFP.

«Це масштабна атака з метою паралізувати мережу TGV», - заявила SNCF, додавши, що багато маршрутів доведеться скасувати, а ситуація триватиме «як мінімум усі вихідні, поки будуть проводитися ремонтні роботи».

«SNCF стала жертвою кількох одночасних зловмисних дій протягом ночі», - наголошується в заяві.

Атаки торкнулися атлантичної, північної та східної лінії. Південно-східна лінія не постраждала, оскільки «зловмисний акт запобігли». Поїзди були перенаправлені на інші колії, «але нам доведеться скасувати велику їхню кількість», заявили в компанії.

SNCF закликала пасажирів відкласти свої поїздки та триматися подалі від вокзалів.

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