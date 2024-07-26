Трамп може схвалити ленд-ліз на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах – ЗМІ

Трамп у разі перемоги на виборах може розробити програму ленд-лізу для України та зняти всі обмеження на тип зброї, яку може отримати і використовувати Україна.

Джерело фото: AP Photo/Alex Brandon

Колишній держсекретар США Майкл Помпео і юрисконсульт Девід Урбан вважають, що в разі перемоги на виборах Дональд Трамп може розробити програму ленд-лізу для України в розмірі $500 млрд і зняти всі обмеження на тип і модифікацію зброї, що поставляється ЗСУ.

Керуючий директор BGR Group і юрисконсульт у Torridon Law Девід Урбан і держсекретар США у 2018-2021 рр. Майк Помпео у статті «Мирний план Трампа для України» для «The Wall Street Journal» описали свої прогнози щодо президентства Дональда Трампа.

Автори статті стверджують — немає жодних доказів того, що Трамп залишить Україну напризволяще.

Ось як може виглядати успішний план щодо України згідно з їхнім баченням:

вивільнити енергетичний потенціал Америки. Це посилить американську економіку, знизить ціни і скоротить бюджет путіна на війну;

відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем. Це стабілізує ситуацію на Близькому Сході, полегшить кризу в Ґазі і дасть можливість саудівцям приєднатися до США у витісненні рф зі світових енергетичних ринків;

запровадити реальні санкції проти росії;

посилити оборонну промисловість Америки і показати супротивникам, особливо рф та Китаю, що вони не можуть конкурувати з американським оборонним потенціалом;

пожвавити НАТО. Зокрема змусити європейців платити більшу частку. Підняти планку витрат до 3% від ВВП;

створити програму «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України. Замість того, щоб навантажувати американських платників податків новими рахунками, дозволити Україні взяти в борг стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над рф. Це буде чіткий сигнал путіну, що він ніколи не переможе.

зняти всі обмеження на тип зброї, яку може отримати і використовувати Україна. Це відновить позицію сили, і путін усвідомить, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростаючими витратами і відсутністю шансів на перевагу в майбутньому.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні у своїй авторській колонці для «Daily Mail».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.