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Трамп може схвалити ленд-ліз на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах – ЗМІ

11:32, 26 липня 2024
Трамп у разі перемоги на виборах може розробити програму ленд-лізу для України та зняти всі обмеження на тип зброї, яку може отримати і використовувати Україна.
Трамп може схвалити ленд-ліз на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах – ЗМІ
Джерело фото: AP Photo/Alex Brandon
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Колишній держсекретар США Майкл Помпео і юрисконсульт Девід Урбан вважають, що в разі перемоги на виборах Дональд Трамп може розробити програму ленд-лізу для України в розмірі $500 млрд і зняти всі обмеження на тип і модифікацію зброї, що поставляється ЗСУ.

Керуючий директор BGR Group і юрисконсульт у Torridon Law Девід Урбан і держсекретар США у 2018-2021 рр. Майк Помпео у статті «Мирний план Трампа для України» для «The Wall Street Journal» описали свої прогнози щодо президентства Дональда Трампа.

Автори статті стверджують — немає жодних доказів того, що Трамп залишить Україну напризволяще.

Ось як може виглядати успішний план щодо України згідно з їхнім баченням:

  • вивільнити енергетичний потенціал Америки. Це посилить американську економіку, знизить ціни і скоротить бюджет путіна на війну;
  • відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем. Це стабілізує ситуацію на Близькому Сході, полегшить кризу в Ґазі і дасть можливість саудівцям приєднатися до США у витісненні рф зі світових енергетичних ринків;
  • запровадити реальні санкції проти росії;
  • посилити оборонну промисловість Америки і показати супротивникам, особливо рф та Китаю, що вони не можуть конкурувати з американським оборонним потенціалом;
  • пожвавити НАТО. Зокрема змусити європейців платити більшу частку. Підняти планку витрат до 3% від ВВП;
  • створити програму «ленд-лізу» на 500 мільярдів доларів для України. Замість того, щоб навантажувати американських платників податків новими рахунками, дозволити Україні взяти в борг стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над рф. Це буде чіткий сигнал путіну, що він ніколи не переможе.
  • зняти всі обмеження на тип зброї, яку може отримати і використовувати Україна. Це відновить позицію сили, і путін усвідомить, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростаючими витратами і відсутністю шансів на перевагу в майбутньому.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні у своїй авторській колонці для «Daily Mail».

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