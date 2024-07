Барак и Мишель Обама поддержали выдвижение кандидатуры Камалы Гаррис на пост президента США от Демократической партии. Об этом 44-й президент США написал на своем аккаунте.

«Раньше на этой неделе мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Гаррис. Мы сказали ей, что считаем, что она будет фантастическим президентом Соединенных Штатов и что мы ее полностью поддерживаем.

В этот критический момент для нашей страны мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам», — написал Барак Обама.

