Кандидатуру Камали Гарріс підтримали Барак і Мішель Обама.

Джерело фото: Cass Bird

Барак і Мішель Обама підтримали висунення кандидатури Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії. Про це 44-й президент США написав на своєму акаунті.

«Раніше цього тижня ми з Мішель зателефонували нашій подрузі Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що вона буде фантастичним президентом Сполучених Штатів, і що ми повністю її підтримуємо.

У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас», — написав Барак Обама.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Барак Обама після відмови Джо Байдена брати участь у президентських виборах, по інформації ЗМІ, виступав за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила про свою участь у президентських виборах 2024 року. Заяву вона зробила в четвер, 25 липня, супроводивши її першим відео своєї передвиборчої кампанії.

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