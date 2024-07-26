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Барак і Мішель Обама підтримали висунення кандидатури Камали Гарріс на пост президента США

12:44, 26 липня 2024
Кандидатуру Камали Гарріс підтримали Барак і Мішель Обама.
Барак і Мішель Обама підтримали висунення кандидатури Камали Гарріс на пост президента США
Джерело фото: Cass Bird
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Барак і Мішель Обама підтримали висунення кандидатури Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії. Про це 44-й президент США написав на своєму акаунті.

«Раніше цього тижня ми з Мішель зателефонували нашій подрузі Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що вона буде фантастичним президентом Сполучених Штатів, і що ми повністю її підтримуємо.

У цей критичний для нашої країни момент ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас», — написав Барак Обама.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Барак Обама після відмови Джо Байдена брати участь у президентських виборах, по інформації ЗМІ, виступав за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно заявила про свою участь у президентських виборах 2024 року. Заяву вона зробила в четвер, 25 липня, супроводивши її першим відео своєї передвиборчої кампанії.

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