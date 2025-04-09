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В Греции продолжается всеобщая забастовка – остановлены корабли, поезда и авиасообщение

15:54, 9 апреля 2025
Профсоюзы требуют повышения зарплат из-за инфляции.
В Греции продолжается всеобщая забастовка – остановлены корабли, поезда и авиасообщение
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В Греции продолжается всеобщая забастовка, которая привела к остановке паромов в портах, отмене поездов и авиарейсов в и из страны. Крупнейшие профсоюзы, в частности GSEE, представляющий более 2 миллионов работников, требуют повышения зарплат из-за высоких темпов инфляции и роста стоимости жизни. Об этом сообщает Reuters.

Профсоюзы считают, что повышение минимальной зарплаты на 35% до 880 евро, которое недавно приняло правительство, недостаточно для многих домохозяйств, которые не могут справиться с подорожанием продуктов, электроэнергии и жилья. Как отмечает GSEE, цены выросли настолько, что люди стали покупать на 10% меньше товаров по сравнению с 2019 годом. Они требуют повышения зарплат и возобновления коллективных трудовых договоров.

В ответ на эти требования правительство пообещало дальнейшее повышение минимальной зарплаты до 950 евро, а также нацелено на повышение средней месячной зарплаты до 1500 евро, что приближено к среднему уровню в Европейском Союзе. Однако, несмотря на экономический прогресс, средняя зарплата в Греции все еще на 10% ниже, чем до финансового кризиса 2010 года.

Правительство отклонило требование восстановления ежегодных бонусов, отмененных в течение последнего десятилетия, из-за фискальных ограничений. Эти действия привели к всеобщей забастовке, во время которой остановлено движение поездов по всей стране, а работники транспорта в Афинах прекратили работу.

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Греция транспорт

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