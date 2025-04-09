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В Тернополе 15-летняя ученица принесла в школу пакет с наркотиками

15:18, 9 апреля 2025
У школьницы изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное.
В Тернополе 15-летняя ученица принесла в школу пакет с наркотиками
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В Тернополе 15-летняя школьница принесла в учебное заведение наркотики. Об этом сообщает полиция области.

Правоохранители устанавливают, где несовершеннолетняя взяла психотроп и с какой целью его хранила.

Указывается, что инспектор Службы образовательной безопасности получила информацию о том, что одна из учениц учебного заведения, вероятно, хранит запрещенные вещества.

Во время проверки полицейская обнаружила у 15-летней девушки полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, которые направлены на соответствующие экспертные исследования.

Дознаватели полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до двух лет, или пробационного надзора сроком до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

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