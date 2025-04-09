У Тернополі 15-річна учениця принесла в школу пакет з наркотиками

У школярки вилучили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну.

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У Тернополі 15-річна школярка принесла в навчальний заклад наркотики. Про це повідомляє поліція області.

Правоохоронці встановлюють, де неповнолітня взяла психотроп і з якою метою його зберігала.

Вказується, що інспекторка Служби освітньої безпеки отримала інформацію про те, що одна з учениць навчального закладу ймовірно зберігає заборонені речовини.

Під час перевірки поліцейська виявила у 15-річної дівчини поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які відправлені на відповідні експертні дослідження.

Дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

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