У Греції триває загальний страйк – зупинені кораблі, потяги і авіасполучення

Профспілки вимагають підвищення зарплат через інфляцію.

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У Греції продовжується загальний страйк, який призвів до зупинки поромів у портах, скасування потягів та авіарейсів до та з країни. Найбільші профспілки, зокрема GSEE, що представляє понад 2 мільйони працівників, вимагають підвищення зарплат через високі темпи інфляції та зростання вартості життя. Про це повідомляє Reuters.

Профспілки вважають, що підвищення мінімальної зарплати на 35% до 880 євро, яке нещодавно ухвалив уряд, недостатнє для багатьох домогосподарств, які не можуть впоратися з подорожчанням продуктів, електроенергії та житла. Як зазначає GSEE, ціни зросли настільки, що люди стали купувати на 10% менше товарів порівняно з 2019 роком. Вони вимагають підвищення зарплат і поновлення колективних трудових договорів.

У відповідь на ці вимоги уряд пообіцяв подальше підвищення мінімальної зарплати до 950 євро, а також націлений на підвищення середньої місячної зарплати до 1500 євро, що наближене до середнього рівня в Європейському Союзі. Однак, незважаючи на економічний прогрес, середня зарплата в Греції все ще на 10% нижча, ніж до фінансової кризи 2010 року.

Уряд відхилив вимогу відновлення щорічних бонусів, скасованих протягом останнього десятиліття, через фіскальні обмеження. Ці дії призвели до загального страйку, під час якого зупинено рух поїздів по всій країні, а працівники транспорту в Афінах припинили роботу.

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