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Греция подала в суд на Adidas из-за дрон-шоу над Акрополем

07:54, 19 мая 2025
Рекламное шоу Adidas разозлило греческих чиновников.
Греция подала в суд на Adidas из-за дрон-шоу над Акрополем
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Греческое Министерство культуры инициировало судебный иск против компании Adidas из-за рекламного шоу беспилотников, во время которого дроны, образуя силуэт кроссовка, будто толкали Парфенон на Афинском Акрополе. Об этом сообщает The Guardian.

Суть дела

Возле Парфенона на Афинском Акрополе сотни беспилотников образовали в небе силуэт кроссовка, что создавало впечатление, будто обувь «толкает» священную достопримечательность. Министерство утверждает, что для съемок не были соблюдены процедуры ЮНЕСКО, а «коммерческая эксплуатация археологического наследия» противоречит греческому законодательству.

Что говорит Министерство культуры

Глава министерства Лина Мендони назвала ролик «очень неприятным» и отметила, что он искажает восприятие культурной ценности Парфенона. По ее словам, съемки проводились без соблюдения предусмотренных законом процедур. В связи с этим министерства культуры и финансов обратились в Управление гражданской авиации Греции с запросом о законности полетов дронов в зоне памятника.

Позиция Adidas

В компании заявили, что действовали законно. В официальном комментарии для агентства Reuters Adidas отметила, что получила все необходимые разрешения, а сам ролик не использует непосредственных изображений Акрополя. В компании подчеркнули, что уважительно относятся к культурному наследию Греции.

Реакция прокуратуры

Прокуратура Афин начала отдельное расследование, чтобы выяснить, на основании каких разрешений состоялось дрон-шоу. В то же время суд принял иск Министерства культуры к рассмотрению. Начата процедура сбора доказательств, в частности относительно согласований, которые могла получить компания.

Политическая и общественная реакция

Ситуация вызвала широкий резонанс. Оппозиционная партия ПАСОК обвинила правительство в «халатности» и поставила под сомнение действия Министерства культуры. На фоне скандала вспомнили недавний запрет режиссеру Йоргосу Лантимосу снимать фильм «Бугония» на Акрополе - тогда в ведомстве объяснили отказ несоответствием содержания фильма символике памятника. В соцсетях появились сообщения с лозунгами «Нет - Лантимосу, да - Adidas», свидетельствующие о глубоком разделении в обществе между защитой культурных ценностей и коммерческой свободой.

Видео: Greek Reporter

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