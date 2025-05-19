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В Министерстве юстиции объяснили нюансы исполнения судебных решений для граждан других стран

11:28, 19 мая 2025
Иностранное гражданство не отменяет обязанности выполнять решения украинского суда.
В Министерстве юстиции объяснили нюансы исполнения судебных решений для граждан других стран
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В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили вопрос исполнения судебных решений в отношении граждан других государств в Украине.

В Украине судебные решения подлежат обязательному исполнению независимо от гражданства должника. Это касается как граждан других государств, так и лиц без гражданства, а также иностранных юридических лиц.

Порядок принудительного исполнения решений в отношении таких лиц определён статьёй 77 Закона Украины «О исполнительном производстве».

Органы государственной исполнительной службы или частные исполнители могут начать исполнение судебного решения только при наличии одного из следующих условий: должник проживает или зарегистрирован на территории Украины, либо имеет здесь имущество — как личное, так и находящееся в совместной собственности с другими лицами. Если же должник не имеет в Украине ни места пребывания, ни зарегистрированного имущества, исполнительное производство не открывается, а само решение не принимается к принудительному исполнению.

Закон Украины «О исполнительном производстве» предоставляет исполнителям широкие полномочия для взыскания долга. В частности, они могут обратить взыскание на денежные средства, ценные бумаги, корпоративные права, объекты интеллектуальной собственности и любое другое имущество, которым должник владеет единолично или совместно с другими лицами, даже если это имущество находится у третьих лиц.

Также возможно взыскание из заработной платы, пенсии, стипендии или других доходов должника, изъятие предметов, прямо указанных в решении, а также запрет должнику распоряжаться своим имуществом или средствами. В предусмотренных законом случаях могут применяться и другие принудительные меры.

В случае, если иностранец или лицо без гражданства уклоняется от исполнения решения украинского суда, исполнитель имеет право инициировать дополнительные ограничения.

В частности, он может обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, или в органы охраны государственной границы с представлением о запрете въезда такого лица на территорию Украины или его выдворении.

Эти действия осуществляются в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и являются дополнительным инструментом воздействия на должника.

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