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В Киеве разворовали 160 тыс грн во время ремонта асфальта во дворах

12:54, 19 мая 2025
Руководитель подрядной организации в актах выполненных работ завысил количество часов работы техники.
В Киеве разворовали 160 тыс грн во время ремонта асфальта во дворах
Фото: tengrinews.kz
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между управлением капитального строительства Дарницкой РГА и частным предприятием был заключен договор на капитальный ремонт асфальтового покрытия на придомовых территориях по ул. Харьковское шоссе в Дарницком районе г. Киева.

Впоследствии на тот момент руководитель подрядной организации в актах выполненных работ завысил количество часов работы техники, которая использовалась подрядчиком.

«Заключением экспертов подтвержден нанесенный ущерб столичной громаде на сумму почти 160 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

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прокуратура Киев

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