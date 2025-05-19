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Ребенка подбросили или нашли — как оформляется регистрация рождения

21:43, 19 мая 2025
Если ребенка оставили в роддоме или нашли на улице, его регистрацию рождения берет на себя орган опеки и попечительства.
Ребенка подбросили или нашли — как оформляется регистрация рождения
Фото: unsplash
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Государственная регистрация рождения ребенка — это моральная и юридическая обязанность родителей, которую необходимо выполнить в течение месяца со дня появления малыша на свет. Но что делать, если новорожденного находят без каких-либо сведений о его матери или отце? В таких случаях об официальном признании маленьких граждан заботится государство. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Обнаружен брошенный ребенок: как действовать?

Если ребенок найден вне медицинского учреждения (на улице, в транспорте и т. д.), лицо, которое его обнаружило, должно обратиться в правоохранительные органы. Представитель полиции, прибыв на место, составляет официальный акт в присутствии медицинского работника, понятых и заявителя. Одновременно немедленно информируется местная служба по делам детей.

Если подобная ситуация произошла в медицинском учреждении, его руководитель также обязан уведомить территориальный орган внутренних дел и службу по делам детей. Полиция в присутствии сотрудников медучреждения и понятых составляет акт.

Дальнейшее устройство ребенка осуществляется органом опеки и попечительства по месту его обнаружения в соответствии с требованиями законодательства. Найденный или подброшенный ребенок направляется в учреждение социальной защиты, где он будет находиться временно до принятия решения.

Установление факта рождения ребенка, не забранного из роддома

Дети, оставленные в роддоме, не лишаются права на государственную регистрацию рождения, установление происхождения, а также получение фамилии, имени и отчества.

В таких случаях факт рождения может быть официально подтвержден на основании заявления и решения органа опеки и попечительства, в котором указываются также персональные данные новорожденного.

Если мать умерла либо невозможно установить ее место жительства или пребывания, запись о ней и отце ребенка осуществляется по заявлению родственников (если они установлены), других лиц или уполномоченного представителя медицинского учреждения, где родился ребенок.

Свидетельство о рождении и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о регистрации получает представитель органа опеки и попечительства.

Установление факта рождения подброшенного или найденного ребенка

Не забранный из роддома ребенок — не единственный случай, когда порядок регистрации рождения отличается от обычного. Без участия родителей также осуществляется установление факта рождения ребенка, который был подброшен или найден.

Для получения первого документа для ребенка специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния должны получить заявление и решение органа опеки и попечительства, а также справку о возрасте младенца из медицинского учреждения.

Если медучреждение установило, что возраст найденного или подброшенного ребенка составляет год и более, составленная запись о рождении включается в книгу восстановленных актовых записей о рождении. После порядкового номера записи указывается: «Государственная регистрация с пропуском срока».

Представителю органа опеки и попечительства выдаются свидетельство о рождении ребенка и выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о регистрации рождения. 

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дети

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