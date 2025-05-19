Дитину підкинули або знайшли — як оформляється реєстрація народження

Якщо дитину залишили в пологовому або знайшли на вулиці, її реєстрацію народження бере на себе орган опіки та піклування.

Фото: unsplash

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Державна реєстрація народження дитини – моральний та юридичний обов’язок батьків, який вони мають виконати протягом місяця з дня появи немовляти. Та що робити, коли новонародженого знаходять без будь-яких відомостей про його маму або тата? У таких випадках про офіційне визнання маленьких громадян дбає держава. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Виявлено покинуту дитину: як діяти?

Якщо дитину знайдено поза межами медичного закладу (на вулиці, у транспорті тощо), то особа, яка її виявила повинна звернутися до правоохоронного органу. Його представник, після прибуття на місце події, складає офіційний акт. Це відбувається в присутності медичного працівника, понятих та заявника. Разом з тим, невідкладно інформується місцева служба у справах дітей.

Коли подібна ситуація виникає в закладі охорони здоров’я, його керівник повинен також повідомити територіальний орган внутрішніх справ та службу у справах дітей. Поліція у присутності працівників закладу охорони здоров’я й понятих складає акт.

Подальше влаштування дитини здійснюється відповідно до вимог законодавства органом опіки та піклування за місцем її виявлення. Знайдене чи підкинуте чадо доставляється в заклад соціального захисту, де тимчасово перебуватиме до прийняття рішення.

Засвідчення факту народження дитини, яку не забрали з пологового будинку

Діти, залишені у пологовому будинку, не позбавлені права на державну реєстрацію народження, визначення походження, а також можливості отримати прізвище, ім’я та по батькові.

За таких обставин офіційно засвідчити появу немовляти можна маючи заяву та рішення (в ньому також зазначаються й персональні дані новонародженого) органу опіки та піклування.

Проте, якщо мати померла або ж неможливо встановити місце її проживання чи перебування, запис про неї та батька дитини провадиться за заявою родичів (якщо це вдалося встановити), інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

Свідоцтво про народження та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію отримує представник органу опіки та піклування.

Засвідчення факту народження дитини, яку підкинуто або знайдено

Не забрана з полового будинку дитина – не єдиний випадок, який змінює звичайний порядок реєстрації народження. Без участі батьків також проходить засвідчення факту появи на світ малечі, котру було підкинуто або знайдено.

Для видачі дитині першого документу, фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану мають отримати заяву і рішення органу опіки та піклування, а також довідку про вік немовляти із закладу охорони здоров’я.

Якщо закладом охорони здоров’я встановлено, що вік підкинутої або знайденої дитини становить рік і більше, складений актовий запис про народження включається до книги поновлених актових записів про народження. Після порядкового номера актового запису зазначається: “Державна реєстрація з пропуском строку”.

Представнику органу опіки та піклування видаються свідоцтво про народження дитини та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження.

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