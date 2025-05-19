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У Києві розікрали 160 тис грн під час ремонту асфальту у дворах

12:54, 19 травня 2025
Керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив кількість годин роботи техніки.
У Києві розікрали 160 тис грн під час ремонту асфальту у дворах
Фото: tengrinews.kz
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між управлінням капітального будівництва Дарницької РДА та приватним підприємством був укладений договір на капітальний ремонт асфальту на прибудинкових територіях по вул. Харківське шосе у Дарницькому районі м. Києва.

Надалі на той час керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив кількість годин роботи техніки, яка використовувалась підрядною організацією.

«Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 160 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

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прокуратура Київ

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