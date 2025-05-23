Во Франции предлагают отменить наличные средства для борьбы с наркоторговлей

Франция рассматривает отказ от банкнот и ударить по теневой экономике.

Фото: Haqqin

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил с предложением отказаться от наличных расчетов для «значительного усложнения» деятельности наркоторговцев. Его заявление опубликовало Le Figaro.

По словам Дарманена, наличные остаются важным инструментом преступных группировок и мошенников, ведь их сложно отследить. Министр напомнил, что «значительная часть финансовых и бытовых преступлений, а также деятельность масштабных незаконных сетей» связана именно с наличными платежами.

Министр признал, что полный отказ от наличных не искоренит наркотики, однако считает такой шаг «простым, но действенным» для уменьшения количества «точек продажи» в приферийных районах городов. Дарманен заметил:

«Я неоднократно говорил тем, кто спрашивал меня, как побороть наркотики в наших районах. Отказ от наличности предотвратит создание точек для торговли наркотиками».

Введение безналичного режима может оказаться непопулярным среди французов: по данным Банка Франции, в 2024 году 43 % покупок в стране все еще оплачивались наличными. Кроме того, действующие правила гарантируют право оплатить наличными за товары и услуги - отказ продавца от приема банкнот может привести к штрафу в 150 евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.