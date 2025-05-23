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Во Франции предлагают отменить наличные средства для борьбы с наркоторговлей

17:38, 23 мая 2025
Франция рассматривает отказ от банкнот и ударить по теневой экономике.
Во Франции предлагают отменить наличные средства для борьбы с наркоторговлей
Фото: Haqqin
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Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил с предложением отказаться от наличных расчетов для «значительного усложнения» деятельности наркоторговцев. Его заявление опубликовало Le Figaro.

По словам Дарманена, наличные остаются важным инструментом преступных группировок и мошенников, ведь их сложно отследить. Министр напомнил, что «значительная часть финансовых и бытовых преступлений, а также деятельность масштабных незаконных сетей» связана именно с наличными платежами.

Министр признал, что полный отказ от наличных не искоренит наркотики, однако считает такой шаг «простым, но действенным» для уменьшения количества «точек продажи» в приферийных районах городов. Дарманен заметил:

«Я неоднократно говорил тем, кто спрашивал меня, как побороть наркотики в наших районах. Отказ от наличности предотвратит создание точек для торговли наркотиками».

Введение безналичного режима может оказаться непопулярным среди французов: по данным Банка Франции, в 2024 году 43 % покупок в стране все еще оплачивались наличными. Кроме того, действующие правила гарантируют право оплатить наличными за товары и услуги - отказ продавца от приема банкнот может привести к штрафу в 150 евро.

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деньги Франция

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