У Франції пропонують скасувати готівку у боротьбі з наркоторгівлею

Франція розглядає відмову від банкнот та вдарити по тіньовій економіці.

Фото: Haqqin

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Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен виступив із пропозицією відмовитися від готівкових розрахунків для «значного ускладнення» діяльності наркоторговців. Його заяву опублікувало Le Figaro.

За словами Дарманена, готівка залишається важливим інструментом злочинних угруповань і шахраїв, адже її складно відстежити. Міністр нагадав, що «значна частина фінансових й побутових злочинів, а також діяльність масштабних незаконних мереж» пов’язана саме з готівковими платежами.

Міністр визнав, що повна відмова від готівки не викорінить наркотики, однак вважає такий крок «простим, але дієвим» для зменшення кількості «точок продажу» у приферійних районах міст. Дарманен зауважив:

«Я неодноразово говорив тим, хто запитував мене, як побороти наркотики в наших районах. Відмова від готівки запобігатиме створенню точок для торгівлі наркотиками».

Запровадження безготівкового режиму може виявитися непопулярним серед французів: за даними Банку Франції, у 2024 році 43 % покупок у країні все ще оплачувалися готівкою. Крім того, чинні правила гарантують право сплатити готівкою за товари й послуги — відмова продавця від прийому банкнот може призвести до штрафу в 150 євро.

Зараз у Франції діють обмеження на готівкові платежі: сума безготівкової угоди не має перевищувати 1 000 євро для переказів із рахунку на рахунок, за винятком розрахунків між приватними особами.

Наразі уряд і парламент муситимуть оцінити правові та соціальні наслідки потенційної відмови від готівки як універсального засобу платежу, перш ніж ухвалити зміни, які могли б значно посилити цифровізацію фінансових операцій у країні.

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