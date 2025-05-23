У В’єтнамі повністю заблокують доступ до Telegram — що сталося

Влада заявила, що месенджер відмовився співпрацювати з розслідуваннями та містить тисячі каналів, пов’язаних із шахрайством, наркотиками й антиурядовою діяльністю.

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У В’єтнамі повністю заблокують доступ до месенджера Telegram. Про це повідомляє Reuters.

Вказується, що причиною стала відмова компанії співпрацювати з в'єтнамською владою у боротьбі з імовірними злочинами, скоєними користувачами платформи.

Міністерство технологій попросило постачальників телекомунікаційних послуг «розгорнути рішення і заходи для запобігання діяльності Telegram у В'єтнамі».

Згідно з урядовим документом від 21 травня, підписаним заступником голови департаменту телекомунікацій, телекомунікаційні компанії мають вжити заходів для блокування Telegram та відзвітувати про виконані дії до 2 червня.

Зазначається, що міністерство діє від імені департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% з 9600 каналів і груп Telegram у країні порушують закон. Серед незаконних дій, що здійснюються через месенджер, названі шахрайство, торгівля наркотиками та навіть «випадки, підозрювані у зв'язку з тероризмом».

Представник Міністерства технологій підтвердив агентству Reuters автентичність документа, зазначивши, що Telegram відмовився надавати уряду дані користувачів на запити в рамках кримінальних розслідувань.

Telegram також звинувачують у тому, що він не виконує норми законів, які вимагають від соціальних мереж моніторити, видаляти та блокувати інформацію, що порушує законодавство.

Також у документі йдеться про те, що за інформацією поліції, «багато груп з десятками тисяч учасників були створені опозиційними і реакційними суб'єктами, які поширюють антиурядові документи».

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