Во Вьетнаме полностью заблокируют доступ к Telegram — что произошло

Во Вьетнаме полностью заблокируют доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что причиной стало отказ компании сотрудничать с вьетнамскими властями в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми пользователями платформы.

Министерство технологий попросило телекоммуникационных провайдеров «внедрить решения и меры для предотвращения деятельности Telegram во Вьетнаме».

Согласно правительственному документу от 21 мая, подписанному заместителем главы департамента телекоммуникаций, телекоммуникационные компании обязаны принять меры по блокировке Telegram и отчитаться о выполнении до 2 июня.

Отмечается, что министерство действует от имени департамента кибербезопасности страны после того, как полиция сообщила, что 68% из 9600 каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. Среди незаконных действий, совершаемых через мессенджер, названы мошенничество, торговля наркотиками и даже «случаи, подозреваемые в связи с терроризмом».

Представитель Министерства технологий подтвердил агентству Reuters подлинность документа, отметив, что Telegram отказался предоставлять правительству данные пользователей по запросам в рамках уголовных расследований.

Telegram также обвиняют в невыполнении требований законодательства, обязывающих социальные сети отслеживать, удалять и блокировать информацию, нарушающую закон.

В документе также говорится, что, по информации полиции, «множество групп с десятками тысяч участников были созданы оппозиционными и реакционными субъектами, распространяющими антиправительственные материалы».

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