Верховный суд США: Если последний день для выезда из страны — выходной, выехать можно в первый рабочий день

Мигранту разрешили подать документы после выходного — суд принял его сторону.

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Верховный суд США встал на сторону мексиканца Уго Монсалво, признав, что срок добровольного выезда из страны, если он приходится на выходной, должен переноситься на следующий рабочий день. Это позволит ему избежать 10-летнего запрета на въезд и начать процедуру легального возвращения уже сейчас. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло?

Уго Монсалво — иммигрант из Мексики, проживающий в Колорадо со своей женой и двумя детьми — гражданами США. Он должен был покинуть страну в течение 60 дней после решения о добровольном выезде. Однако последний день выпал на субботу, и апелляцию он подал в понедельник — с опозданием на два дня.

Несмотря на это, Верховный суд признал, что срок не был нарушен: если последний день приходится на выходной, он автоматически переносится на первый рабочий день. Такое правило давно применяется в других отраслях права и теперь официально распространяется и на миграционные дела.

Мнения судей разделились

Решение приняли минимальным большинством — пять голосов против четырёх. За — как консервативные, так и либеральные судьи. Автор мнения, судья Нил Горсач, отметил, что ещё с 1950-х годов миграционные правила учитывали особенности расчёта сроков без включения выходных дней.

Судья Самуэль Алито выразил несогласие: «Суббота — это день недели, и ничто не мешало заявителю покинуть страну до этого дня». Он считает, что толкование закона не должно основываться на сочувствии.

Что это значит для Монсалво и других?

Решение позволяет Монсалво избежать автоматического 10-летнего запрета на въезд, который применяется при принудительном выдворении. Теперь он сможет начать процесс легального возвращения в США.

Кроме того, постановление создаёт прецедент для тысяч других мигрантов, столкнувшихся с аналогичной ситуацией — когда крайний срок подачи приходится на выходной день.

Контекст дела

В 2011 году, когда против Монсалво начали процедуру депортации, он пытался получить защиту по Конвенции против пыток. Государство отказалось от принудительного выдворения и предоставило ему право на добровольный выезд. Он воспользовался этим, но последствия просрочки срока обжаловал в судах.

Верховный суд согласился рассмотреть дело, поскольку апелляционные суды США вынесли противоположные решения относительно трактовки 60-дневного срока: одни считали его календарным, другие — только рабочими днями.

«Это не просто формальность. Речь идёт о правах людей, их будущем, возможности избежать депортации, штрафов и многолетнего запрета на въезд», — подчеркнул судья.

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