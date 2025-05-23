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Верховний суд США: Якщо останній день для виїзду з країни — вихідний, виїхати можна в перший робочий день

13:26, 23 травня 2025
Мігранту дозволили подати документи після вихідного — суд став на його бік.
Верховний суд США: Якщо останній день для виїзду з країни — вихідний, виїхати можна в перший робочий день
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Верховний суд США став на бік мексиканця Уго Монсалво, вирішивши, що строк добровільного виїзду з країни, який припадає на вихідний, має переноситись на наступний робочий день. Це дозволить йому уникнути 10-річної заборони на в’їзд і почати процедуру легального повернення вже зараз. Про це повідомляє Courthouse News.

Що трапилося?

Уго Монсалво, іммігрант з Мексики, який живе в Колорадо зі своєю дружиною та двома дітьми — громадянами США, мав залишити країну протягом 60 днів після рішення про добровільний виїзд. Але останній день припав на суботу, тож апеляцію він подав у понеділок — на два дні пізніше.

Попри це, Верховний суд визнав, що строк не було порушено: якщо останній день припадає на вихідний, дедлайн переноситься на перший робочий день. Це правило давно діє в інших сферах права, і тепер воно офіційно застосовується й до імміграційних справ.

Думки суддів розділилися

Рішення ухвалили мінімальною більшістю — 5 проти 4. У більшості опинилися як консервативні, так і ліберальні судді. Автор рішення, суддя Ніл Горсач, зазначив, що ще з 1950-х років у міграційних правилах дні обчислювалися без урахування вихідних.

Натомість суддя Семюел Аліто не погодився: «Субота — це день тижня, і ніщо не заважало заявнику покинути країну до цього часу». Він вважає, що трактування закону не повинно ґрунтуватися на співчутті.

Що це означає для Монсалво і не тільки?

Рішення дозволяє Монсалво уникнути 10-річної заборони на в’їзд, яка автоматично застосовується після примусового видворення. Тепер він зможе подавати на легальне повернення до США.

Більше того, постанова створює прецедент для тисяч інших мігрантів, які опинились у подібній ситуації — коли дедлайн подачі припадає на вихідний.

Контекст справи

У 2011 році, коли проти Монсалво почали процедуру депортації, він намагався отримати захист за Конвенцією проти катувань. Відмовившись від примусового видворення, держава надала йому право добровільного виїзду. Він скористався цим, але оскаржував наслідки прострочення строку в судах.

Верховний суд погодився розглянути справу, бо апеляційні суди США дійшли протилежних висновків щодо трактування 60-денного строку: один рахував календарні дні, інший — лише робочі.

«Це не просто формальність. Йдеться про права людей, їхнє майбутнє, можливість уникнути депортації, штрафів та багаторічної заборони на в’їзд», — зазначив суддя.

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суд США

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