ЕС хочет усилить борьбу с организованной преступностью — власти бьют тревогу из-за искусственного интеллекта

В ЕС опасаются, что новейшие технологии, в том числе ИИ и зашифрованные сообщения, позволяют преступникам избегать наказания, опережая возможности правоохранителей.

Фото: unsplash

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Европейские правительства призывают обновить правила конфиденциальности, чтобы не дать преступникам скрываться за цифровыми инструментами. Об этом сообщает Politico.

Министры юстиции стран ЕС обеспокоены тем, что преступные сети все активнее используют новейшие технологии — в частности обновления программного обеспечения смартфонов — и опережают правоохранителей и законодателей.

«Даже самый глупый преступник сегодня может избежать наказания, просто пользуясь айфоном», — заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор.

Чиновники обсудили возможные изменения в Общий регламент защиты данных (GDPR) — основной закон ЕС в сфере конфиденциальности, — которые позволили бы правоохранителям получить «более мощные инструменты» для расследований.

Объясняя, насколько технологии обогнали возможности полиции, Хуммельгор вспомнил культовый сериал The Wire («Прослушка») и предостерег, что будущие обновления iPhone могут еще сильнее затруднить расследования, поскольку будут позволять отправку зашифрованных сообщений, сгенерированных искусственным интеллектом.

«Иногда мне кажется, что преступники просто смеются над нами, потому что мы не можем — ни на национальном, ни на глобальном, ни даже на уровне ЕС — обеспечить те правовые инструменты, которые нужны полиции», — добавил он.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Еврокомиссия изучит предложения, озвученные министрами.

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