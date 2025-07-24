ЄС хоче посилити боротьбу з організованою злочинністю — урядовці б’ють на сполох через штучний інтелект

У ЄС побоюються, що новітні технології, зокрема ШІ та зашифровані повідомлення, дають злочинцям змогу уникати покарання, випереджаючи можливості правоохоронців.

Фото: unsplash

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Європейські уряди закликають оновити правила конфіденційності, аби не дати злочинцям ховатися за цифровими інструментами. Про це повідомляє Politico.

Міністри юстиції країн ЄС стурбовані тим, що злочинні мережі дедалі активніше використовують новітні технології — зокрема оновлення програмного забезпечення смартфонів — і випереджають правоохоронців та законодавців.

«Навіть найтупіший злочинець сьогодні може уникнути переслідування, просто користуючись айфоном», — заявив міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор.

Чиновники обговорили можливі зміни до Загального регламенту захисту даних (GDPR) — головного закону ЄС у сфері конфіденційності, — які дозволили б правоохоронцям отримати «потужніші інструменти» для розслідувань.

Пояснюючи, наскільки швидко технології залишили поліцію позаду, Гуммельгор згадав культовий серіал The Wire («Дроти») і застеріг, що майбутні оновлення iPhone можуть зробити ще важчим розслідування, оскільки дозволятимуть надсилати зашифровані повідомлення, згенеровані штучним інтелектом.

«Іноді мені здається, що злочинці просто сміються з нас, бо ми не можемо — ні на національному, ні на глобальному, ні навіть на рівні ЄС — забезпечити ті правові інструменти, яких потребує поліція», — додав він.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макґрат заявив, що Єврокомісія вивчить пропозиції, озвучені міністрами.

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