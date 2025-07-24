Практика судів
  1. У світі

ЄС хоче посилити боротьбу з організованою злочинністю — урядовці б’ють на сполох через штучний інтелект

12:08, 24 липня 2025
У ЄС побоюються, що новітні технології, зокрема ШІ та зашифровані повідомлення, дають злочинцям змогу уникати покарання, випереджаючи можливості правоохоронців.
ЄС хоче посилити боротьбу з організованою злочинністю — урядовці б’ють на сполох через штучний інтелект
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські уряди закликають оновити правила конфіденційності, аби не дати злочинцям ховатися за цифровими інструментами. Про це повідомляє Politico.

Міністри юстиції країн ЄС стурбовані тим, що злочинні мережі дедалі активніше використовують новітні технології — зокрема оновлення програмного забезпечення смартфонів — і випереджають правоохоронців та законодавців.

«Навіть найтупіший злочинець сьогодні може уникнути переслідування, просто користуючись айфоном», — заявив міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор.

Чиновники обговорили можливі зміни до Загального регламенту захисту даних (GDPR) — головного закону ЄС у сфері конфіденційності, — які дозволили б правоохоронцям отримати «потужніші інструменти» для розслідувань.

Пояснюючи, наскільки швидко технології залишили поліцію позаду, Гуммельгор згадав культовий серіал The Wire («Дроти») і застеріг, що майбутні оновлення iPhone можуть зробити ще важчим розслідування, оскільки дозволятимуть надсилати зашифровані повідомлення, згенеровані штучним інтелектом.

«Іноді мені здається, що злочинці просто сміються з нас, бо ми не можемо — ні на національному, ні на глобальному, ні навіть на рівні ЄС — забезпечити ті правові інструменти, яких потребує поліція», — додав він.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макґрат заявив, що Єврокомісія вивчить пропозиції, озвучені міністрами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай ЄС штучний інтелект технології ШІ Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком – уряд про мораторій на перевірки

Юлія Свириденко пояснила, як уряд буде реалізувати рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу.

Прем’єр Великобританії Стармер запропонував залучити експертів для співпраці щодо антикорупційної інфраструктури України — Володимир Зеленський

Президент Зеленський поінформував Кіра Стармера про підготовку законопроекту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури – той запропонував залучити експертів.

Віталій Безгін пояснив своє голосування за закон про НАБУ та САП: «Поведінкова модель антикорупційних органів, яка працює виключно як батіг, не долає першопричину корупції»

«Через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецпервірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим» – Віталій Безгін.

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду