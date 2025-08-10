Практика судов
Японская газета подала в суд на ИИ-стартап Perplexity и требует 14 млн долларов компенсации за использование статей

20:37, 10 августа 2025
В иске Yomiuri Shimbun сказано, что компания Perplexity без разрешения использовала около 120 000 статей издания.
Фото: Reuters
Три компании, издающие газету Yomiuri Shimbun, подали иск против американского стартапа Perplexity, который без разрешения использовал большое количество статей и изображений Yomiuri Shimbun для работы генеративной системы искусственного интеллекта (ИИ) в поисковом сервисе, пишет Straitstimes.

Компании The Yomiuri Shimbun, The Yomiuri Shimbun, Osaka и The Yomiuri Shimbun, Seibu подали иск, требуя, чтобы Perplexity AI прекратил использовать статьи газеты, а также требуют возмещения убытков в размере около 2,17 миллиарда иен (почти 14 млн долларов) в Окружной суд Токио. Все три компании входят в состав The Yomiuri Shimbun Holdings.

Это первый случай, когда крупная японская медиакомпания подала такой иск, хотя несколько ИИ-компаний в Европе и США уже были привлечены к суду за несанкционированное использование материалов, защищенных авторским правом, генеративными системами искусственного интеллекта.

Компания Perplexity, основанная в 2022 году, предоставляет поисковую услугу, которая обрабатывает новейшую информацию из интернета, чтобы сформировать ответы на вопросы, введенные пользователями. Обычный поисковик отображает список сайтов, связанных с введенными словами, тогда как Perplexity позиционирует свой сервис как «движок ответов», который обобщает собранную онлайн информацию. Это позволяет пользователям получать нужные сведения без необходимости просматривать отдельные веб-сайты.

Суть иска

В своем иске Yomiuri Shimbun утверждает, что Perplexity копировала статьи из цифрового сервиса Yomiuri Shimbun Online (YOL) и отправляла пользователям ответы с содержанием, похожим на эти статьи. Yomiuri Shimbun заявляет, что это нарушает право на воспроизведение и право на публичную трансляцию в соответствии с законом об авторском праве.

По сообщениям, Perplexity без разрешения получила 119 467 статей Yomiuri в период с февраля по июнь 2025 года с целью создания ответов для своих пользователей. Yomiuri Shimbun решила требовать компенсацию в размере 16 500 иен (111,6 долларов) за статью, исходя из стандартной лицензионной платы.

суд Япония искусственный интеллект ИИ

