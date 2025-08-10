Японська газета подала до суду на ШІ-стартап Perplexity та вимагає 14 млн доларів компенсації за використання статей

У позові Yomiuri Shimbun сказано, що компанія Perplexity без дозволу використала близько 120 000 статей видання.

Фото: Reuters

Три компанії, що видають газету Yomiuri Shimbun, подали позов проти американського стартапу Perplexity, який без дозволу використав велику кількість статей та зображень Yomiuri Shimbun для роботи генеративної системи штучного інтелекту (ШІ) у пошуковому сервісі, пише Straitstimes.

Компанії The Yomiuri Shimbun, The Yomiuri Shimbun, Osaka та The Yomiuri Shimbun, Seibu подали позов, вимагаючи, щоб Perplexity AI припинив використовувати статті газети, а також вимагають відшкодування збитків у розмірі близько 2,17 мільярда єн (майже 14 млн доларів) до Окружного суду Токіо. Усі три компанії входять до складу The Yomiuri Shimbun Holdings.

Це перший випадок, коли велика японська медіакомпанія подала такий позов, хоча кілька ШІ-компаній у Європі та США вже були притягнуті до суду за несанкціоноване використання захищених авторським правом матеріалів генеративними системами штучного інтелекту.

Компанія Perplexity, заснована у 2022 році, надає пошукову послугу, яка обробляє найновішу інформацію з інтернету, щоб сформувати відповіді на запитання, введені користувачами. Звичайний пошуковик відображає список сайтів, пов’язаних із введеними словами, тоді як Perplexity позиціонує свій сервіс як «двигун відповідей», що узагальнює зібрану онлайн інформацію. Це дає змогу користувачам отримувати потрібні відомості без необхідності переглядати окремі вебсайти.

Суть позову

У своєму позові Yomiuri Shimbun стверджує, що Perplexity копіювала статті з цифрового сервісу Yomiuri Shimbun Online (YOL) і надсилала користувачам відповіді зі змістом, схожим на ці статті. Yomiuri Shimbun заявляє, що це порушує право на відтворення та право на публічну трансляцію згідно із законом про авторське право.

За повідомленням, Perplexity без дозволу отримала 119 467 статей Yomiuri у період із лютого по червень 2025 року з метою створення відповідей для своїх користувачів. Yomiuri Shimbun вирішила вимагати компенсацію у розмірі 16 500 єн (111,6 доларів) за статтю, виходячи зі стандартної ліцензійної плати.

