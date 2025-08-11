Скандал в American Airlines: семьи детей, снятых на видео стюардом в туалете самолета, судятся с авиакомпанией

Семьи детей, которых стюард American Airlines тайно снимал в туалетах самолета, подали иски против авиакомпании, обвиняя ее в халатности.

Семьи несовершеннолетних пассажиров, ставших жертвами стюарда American Airlines, который тайно снимал детей в туалетах самолёта, подали несколько исков против авиакомпании. Они требуют ответственности и компенсаций, утверждая, что перевозчик знал об опасном поведении сотрудника, но не предпринял никаких мер. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В августе 2023 года 13-летняя девочка, указанная в иске под псевдонимом Jane Doe, летела рейсом из Орландо в Шарлотт. В туалете самолёта её тайно снимал стюард Эстес Картер Томпсон III, работавший в American Airlines. Согласно данным иска, федеральная полиция США уже знала, что он ранее снимал других детей, однако авиакомпания оставила его на работе.

В октябре 2023 года семью уведомили, что в iCloud Томпсона обнаружены фотографии несовершеннолетних. Поездка в Disney World превратилась в «худший кошмар для родителей»: девочка теперь боится летать, проверяет общественные туалеты на наличие камер и избегает нахождения в таких помещениях в одиночку.

Истцы указывают, что American Airlines должна была запретить бортпроводникам использовать личные устройства для съёмки во время рейсов и ввести контроль, чтобы подобное не происходило «месяцами без вмешательства».

Другие жертвы и новые иски

Министерство юстиции США сообщило, что Томпсон снимал как минимум четырёх детей в возрасте 6, 9, 11 и 14 лет, пряча телефон под сиденьем в туалете самолёта. В его облачном хранилище обнаружили сотни изображений сексуального насилия над детьми, сгенерированных ИИ.

В феврале 2024 года семья 9-летней девочки, указанной в иске как Mary Doe, также подала иск в Техасе против American Airlines и Томпсона. Она летела на соревнования по гимнастике в Лос-Анджелес, когда стала жертвой скрытой съёмки. Семью предупредили об инциденте лишь почти через год.

По словам истцов, другие стюарды должны были заметить, что Томпсон отрезает куски красной ленты с оборудования, заходит с ними в туалет и дежурит возле него, чтобы войти сразу после ребёнка. Также известно, что до этого его уже останавливала таможенная служба из-за наличия «недопустимых материалов», а коллеги неоднократно жаловались на его поведение.

Семья Mary Doe требует более $1 млн компенсации, обвиняя авиакомпанию в халатности при найме, контроле и удержании Томпсона на должности, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни ребёнка.

Позиция авиакомпании и приговор стюарду

В American Airlines заявили, что рассматривают жалобы и серьёзно относятся к обвинениям против бывшего сотрудника.

Томпсон признал вину в сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии и получил 18 лет тюрьмы и пять лет надзора после освобождения.

Адвокат семьи Jane Doe отметил: «Во время вынесения приговора Томпсон извинился перед жертвами, но почти за два года American Airlines так и не сделала этого. Сколько ещё исков нужно, чтобы они взяли на себя ответственность?».

