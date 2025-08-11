Скандал в American Airlines: сім’ї дітей, знятих на відео стюардом у туалеті літака, судяться з авіакомпанією

Сім’ї дітей, яких стюард American Airlines таємно знімав у туалетах літака, подали позови проти авіакомпанії, звинувачуючи її в халатності.

Сім’ї неповнолітніх пасажирів, які стали жертвами стюарда American Airlines, що таємно знімав дітей у туалетах літака, подали кілька позовів проти авіакомпанії. Вони вимагають відповідальності та компенсацій, стверджуючи, що перевізник знав про небезпечну поведінку працівника, але не вжив жодних заходів. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

У серпні 2023 року 13-річна дівчинка, зазначена у позові під псевдонімом Jane Doe, летіла рейсом з Орландо до Шарлотта. У туалеті літака її таємно знімав стюард Естес Картер Томпсон III, який працював в American Airlines. За даними позову, Федеральна поліція США вже знала, що він раніше фільмував інших дітей, але авіакомпанія залишила його на роботі.

У жовтні 2023 року родину повідомили, що в iCloud Томпсона знайдено фото неповнолітніх. Поїздка до Disney World перетворилася на “найгірший кошмар для батьків”: дівчинка тепер боїться літати, перевіряє громадські туалети на наявність камер та уникає перебування наодинці в таких приміщеннях.

Позивачі вказують, що American Airlines мала заборонити бортпровідникам використовувати особисті пристрої для зйомки під час рейсів та запровадити контроль, щоб подібне не відбувалося «місяцями без втручання».

Інші жертви та нові позови

Міністерство юстиції США повідомило, що Томпсон знімав щонайменше чотирьох дітей віком 6, 9, 11 та 14 років, ховаючи телефон під сидінням у туалеті літака. На його хмарному сховищі виявили сотні зображень сексуального насильства над дітьми, згенерованих ШІ.

У лютому 2024 року сім’я 9-річної дівчинки, зазначеної у позові як Mary Doe, також подала позов у Техасі проти American Airlines і Томпсона. Вона летіла на змагання з гімнастики до Лос-Анджелеса, коли стала жертвою прихованої зйомки. Родину попередили про інцидент лише майже через рік.

За словами позивачів, інші стюарди мали помітити, що Томпсон відрізає шматки червоної стрічки з обладнання, заходить із ними до туалету та чекає біля нього, щоб зайти одразу після дитини. Також відомо, що до цього його вже зупиняла митна служба через наявність «неприпустимих матеріалів», а колеги неодноразово скаржилися на його поведінку.

Сім’я Mary Doe вимагає понад $1 млн компенсації, звинувачуючи авіакомпанію у халатності при наймі, контролі та збереженні Томпсона на посаді, а також у порушенні приватності дитини.

Позиція авіакомпанії та вирок стюарду

В American Airlines заявили, що розглядають скарги й серйозно ставляться до звинувачень проти колишнього співробітника.

Томпсон визнав провину у сексуальній експлуатації дітей та зберіганні дитячої порнографії й отримав 18 років в’язниці та п’ять років нагляду після звільнення.

Адвокат родини Jane Doe зазначив: «Під час вироку Томпсон вибачився перед жертвами, але майже за два роки American Airlines так і не зробила цього. Скільки ще позовів потрібно, щоб вони взяли на себе відповідальність?».

