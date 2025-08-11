Суд США: заваренная в воде кава — это пищевая добавка с риском для печени

Речь идет о кава (kava) — напитке из корня тропического растения, а не о привычном кофе.

Федеральный судья США Валери Капрони одобрила запрет на продажу в Нью-Йорке напитков, приготовленных из корня растения кава (kava), которое традиционно употребляют на Тихоокеанских островах для расслабления. Запрет касается напитков, заваренных в воде, и завершает двухлетнее судебное разбирательство, инициированное владельцами двух кафе сети Kavasutra. Об этом сообщает Courthouse News.

Почему суд встал на сторону города

Kavasutra настаивала, что kava — это однокомпонентный продукт, а не пищевая добавка, и поэтому не должна подпадать под строгие требования FDA. Однако судья решила, что при заваривании корня kava в воде он изменяет химический состав жидкости, добавляя ковалактоны — вещества, которые могут оказывать токсическое воздействие на печень. Это, по закону, делает напиток «пищевой добавкой» с более жестким регулированием.

Суд также отклонил доводы защиты, признав, что представленные доказательства были противоречивыми, а эксперты не предоставили достаточно убедительной информации.

Капрони постановила, что владельцы кафе не были лишены права на защиту, так как участвовали в слушаниях после получения предписаний о закрытии.

Что известно о растении kava и запрете

Kava — это корень растения Piper methysticum, распространенного в Вануату, на Фиджи и в других странах Тихоокеанского региона. Напиток из kava традиционно употребляют во время церемоний, а в западных странах он стал популярен среди сторонников «трезвого образа жизни» как альтернатива алкоголю, а также как средство от тревожности и бессонницы.

В Нью-Йорке само растение не запрещено, но продажа напитков из него в заведениях общественного питания ограничена. Местный департамент здравоохранения наложил эмбарго на продукцию Kavasutra еще в 2022 году, а в 2023-м закрыл два кафе в Ист-Виллидже за нарушение предписаний.

Kava запрещена в Германии, Швейцарии, Франции и Канаде из-за риска поражения печени. В США еще в 2002 году FDA и CDC предупреждали о возможных серьезных последствиях для здоровья при ее употреблении.

