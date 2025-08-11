Практика судов
  1. В мире

Суд США: заваренная в воде кава — это пищевая добавка с риском для печени

16:54, 11 августа 2025
Речь идет о кава (kava) — напитке из корня тропического растения, а не о привычном кофе.
Суд США: заваренная в воде кава — это пищевая добавка с риском для печени
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья США Валери Капрони одобрила запрет на продажу в Нью-Йорке напитков, приготовленных из корня растения кава (kava), которое традиционно употребляют на Тихоокеанских островах для расслабления. Запрет касается напитков, заваренных в воде, и завершает двухлетнее судебное разбирательство, инициированное владельцами двух кафе сети Kavasutra. Об этом сообщает Courthouse News.

Почему суд встал на сторону города

Kavasutra настаивала, что kava — это однокомпонентный продукт, а не пищевая добавка, и поэтому не должна подпадать под строгие требования FDA. Однако судья решила, что при заваривании корня kava в воде он изменяет химический состав жидкости, добавляя ковалактоны — вещества, которые могут оказывать токсическое воздействие на печень. Это, по закону, делает напиток «пищевой добавкой» с более жестким регулированием.

Суд также отклонил доводы защиты, признав, что представленные доказательства были противоречивыми, а эксперты не предоставили достаточно убедительной информации.

Капрони постановила, что владельцы кафе не были лишены права на защиту, так как участвовали в слушаниях после получения предписаний о закрытии.

Что известно о растении kava и запрете

Kava — это корень растения Piper methysticum, распространенного в Вануату, на Фиджи и в других странах Тихоокеанского региона. Напиток из kava традиционно употребляют во время церемоний, а в западных странах он стал популярен среди сторонников «трезвого образа жизни» как альтернатива алкоголю, а также как средство от тревожности и бессонницы.

В Нью-Йорке само растение не запрещено, но продажа напитков из него в заведениях общественного питания ограничена. Местный департамент здравоохранения наложил эмбарго на продукцию Kavasutra еще в 2022 году, а в 2023-м закрыл два кафе в Ист-Виллидже за нарушение предписаний.

Kava запрещена в Германии, Швейцарии, Франции и Канаде из-за риска поражения печени. В США еще в 2002 году FDA и CDC предупреждали о возможных серьезных последствиях для здоровья при ее употреблении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду