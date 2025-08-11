Суд США: заварена у воді кава — це харчова добавка з ризиком для печінки

Йдеться про кава (kava) — напій із кореня тропічної рослини, а не про звичну каву.

Федеральний суддя США Валері Капроні схвалила заборону продажу в Нью-Йорку напоїв, приготованих із кореня рослини кава (kava), який традиційно вживають на Тихоокеанських островах для розслаблення. Заборона стосується напоїв, заварених у воді, та завершує дворічну судову справу, ініційовану власниками двох кафе мережі Kavasutra. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому суд став на бік міста

Kavasutra наполягала, що kava — це однокомпонентний продукт, а не харчова добавка, і тому не має підпадати під суворі вимоги FDA. Проте суддя вирішила, що коли корінь kava заварюють у воді, він змінює хімічний склад рідини, додаючи ковалактони — речовини, які можуть мати токсичний вплив на печінку. Це, за законом, робить напій «харчовою добавкою» з жорсткішим регулюванням.

Суд також відхилив аргументи захисту, визнавши, що докази були суперечливими, а експерти не надали достатньо переконливої інформації.

Капроні постановила, що власники кафе не були позбавлені права на захист, адже вони брали участь у слуханнях після отримання приписів про закриття.

Що відомо про рослину kava і заборону

Kava — це корінь рослини Piper methysticum, поширеної у Вануату, Фіджі та інших країнах Тихоокеанського регіону. Напій із kava традиційно вживають під час церемоній, а у західних країнах він став популярним серед прихильників «тверезого способу життя» як альтернатива алкоголю, а також як засіб проти тривожності та безсоння.

У Нью-Йорку сама рослина не заборонена, але продаж напоїв із неї у закладах харчування обмежений. Місцевий департамент охорони здоров’я наклав ембарго на продукцію Kavasutra ще у 2022 році, а у 2023-му закрив два кафе у Іст-Вілледжі через порушення приписів.

Kava заборонена в Німеччині, Швейцарії, Франції та Канаді через ризик ураження печінки. У США ще у 2002 році FDA та CDC попереджали про можливі серйозні наслідки для здоров’я при її вживанні.

