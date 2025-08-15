Искусственный интеллект разрабатывает два новых потенциальных антибиотика против гонореи и MRSA

Два новых препарата, созданных искусственным интеллектом, показали эффективность в лабораторных тестах.

Исследователи из Массачусетского технологического института с помощью генеративного искусственного интеллекта спроектировали два новых антибиотика, способных уничтожать устойчивые к лекарствам штаммы гонореи и MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). Оба препарата показали эффективность в лабораторных и животных тестах, но нуждаются еще в нескольких годах доработки и прохождения клинических испытаний, пишет BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

Антибиотики убивают бактерии, но инфекции, устойчивые к лечению, сейчас вызывают более миллиона смертей в год. Чрезмерное использование антибиотиков помогло бактериям эволюционировать, избегая действия лекарств, и на протяжении десятилетий наблюдается нехватка новых антибиотиков.

В ходе работы ИИ проанализировал 36 миллионов химических соединений, включая те, которые не существуют в природе, и создал молекулы атом за атомом. Система обучалась на данных о известных химических структурах и их способности подавлять рост бактерий. Исследователи использовали два подхода — развитие перспективных химических фрагментов и создание молекул «с нуля».

Полученные дизайны отфильтровали, чтобы избежать сходства с существующими антибиотиками и исключить потенциально токсичные для человека соединения. Наиболее перспективные образцы испытали на бактериях в лаборатории и на инфицированных мышах, что дало двух кандидатов для дальнейшей разработки.

Профессор Джеймс Коллинз отмечает, что генеративный ИИ может открыть «второй золотой век» в создании антибиотиков, позволяя быстро и недорого расширять арсенал в борьбе с супермикробами. В то же время ученые подчеркивают, что впереди длительный и дорогостоящий процесс тестирования без гарантии, что препараты попадут к пациентам.

Профессор Крис Доусон сказал, что исследование показывает, что ИИ является «значительным шагом вперед как инструмент для открытия антибиотиков для противодействия возникновению резистентности». Однако, поясняет он, существует и экономическая проблема, связанная с устойчивыми к лекарствам инфекциями — «как создавать лекарства, которые не имеют коммерческой ценности?» Если бы был изобретен новый антибиотик, идеально было бы использовать его как можно меньше, чтобы сохранить его эффективность, что затрудняет получение прибыли.

