Искусственный интеллект разрабатывает два новых потенциальных антибиотика против гонореи и MRSA

17:50, 15 августа 2025
Два новых препарата, созданных искусственным интеллектом, показали эффективность в лабораторных тестах.
Исследователи из Массачусетского технологического института с помощью генеративного искусственного интеллекта спроектировали два новых антибиотика, способных уничтожать устойчивые к лекарствам штаммы гонореи и MRSA (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). Оба препарата показали эффективность в лабораторных и животных тестах, но нуждаются еще в нескольких годах доработки и прохождения клинических испытаний, пишет BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

Антибиотики убивают бактерии, но инфекции, устойчивые к лечению, сейчас вызывают более миллиона смертей в год. Чрезмерное использование антибиотиков помогло бактериям эволюционировать, избегая действия лекарств, и на протяжении десятилетий наблюдается нехватка новых антибиотиков.

В ходе работы ИИ проанализировал 36 миллионов химических соединений, включая те, которые не существуют в природе, и создал молекулы атом за атомом. Система обучалась на данных о известных химических структурах и их способности подавлять рост бактерий. Исследователи использовали два подхода — развитие перспективных химических фрагментов и создание молекул «с нуля».

Полученные дизайны отфильтровали, чтобы избежать сходства с существующими антибиотиками и исключить потенциально токсичные для человека соединения. Наиболее перспективные образцы испытали на бактериях в лаборатории и на инфицированных мышах, что дало двух кандидатов для дальнейшей разработки.

Профессор Джеймс Коллинз отмечает, что генеративный ИИ может открыть «второй золотой век» в создании антибиотиков, позволяя быстро и недорого расширять арсенал в борьбе с супермикробами. В то же время ученые подчеркивают, что впереди длительный и дорогостоящий процесс тестирования без гарантии, что препараты попадут к пациентам.

Профессор Крис Доусон сказал, что исследование показывает, что ИИ является «значительным шагом вперед как инструмент для открытия антибиотиков для противодействия возникновению резистентности». Однако, поясняет он, существует и экономическая проблема, связанная с устойчивыми к лекарствам инфекциями — «как создавать лекарства, которые не имеют коммерческой ценности?» Если бы был изобретен новый антибиотик, идеально было бы использовать его как можно меньше, чтобы сохранить его эффективность, что затрудняет получение прибыли.

искусственный интеллект

