Штучний інтелект розробляє два нових потенційних антибіотики проти гонореї та MRSA

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту за допомогою генеративного штучного інтелекту спроєктували два нові антибіотики, здатні знищувати стійкі до ліків штами гонореї та MRSA (метицилін-резистентний стафілокок золотистий). Обидва препарати показали ефективність у лабораторних та тваринних тестах, але потребують ще кількох років доопрацювання й проходження клінічних випробувань, пише ВВС з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Cell.

Антибіотики вбивають бактерії, але інфекції, стійкі до лікування, нині спричиняють понад мільйон смертей на рік. Надмірне використання антибіотиків допомогло бактеріям еволюціонувати, уникаючи ефектів ліків, і протягом десятиліть спостерігається нестача нових антибіотиків.

У ході роботи ШІ проаналізував 36 мільйонів хімічних сполук, включно з тими, які не існують у природі, та створив молекули атом за атомом. Система навчалася на даних про відомі хімічні структури й їхню здатність пригнічувати ріст бактерій. Дослідники використали два підходи — розбудову перспективних хімічних фрагментів та створення молекул «з нуля».

Отримані дизайни відфільтрували, щоб уникнути схожості з існуючими антибіотиками та відсікти потенційно токсичні для людини сполуки. Найперспективніші зразки випробували на бактеріях у лабораторії та на інфікованих мишах, що дало два кандидати для подальшої розробки.

Професор Джеймс Коллінз зазначає, що генеративний ШІ може відкрити «другу золоту добу» у створенні антибіотиків, дозволяючи швидко та недорого розширювати арсенал у боротьбі з суперзбудниками. Водночас вчені наголошують, що попереду тривалий і дорогий процес тестування без гарантії, що препарати потраплять до пацієнтів.

Професор Кріс Доусон сказав, що дослідження показує, що ШІ є «значним кроком уперед як інструмент для відкриття антибіотиків для протидії виникненню резистентності». Однак, пояснює він, є також економічна проблема, пов’язана з резистентними до ліків інфекціями — «як створювати ліки, які не мають комерційної цінності?» Якби був винайдений новий антибіотик, ідеально було б використовувати його якомога менше, щоб зберегти його ефективність, що ускладнює комусь отримання прибутку.

