Трамп объявил о переносе штаба Космического командования США в Алабаму

10:31, 3 сентября 2025
Штаб Космического командования США перенесут из Колорадо в Алабаму.
Президент США Дональд Трамп сообщил о решении перенести штаб-квартиру Космического командования США из штата Колорадо в город Гентсвилл в Алабаме.

«Я рад объявить, что штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Гентсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда будет известно как Город Ракет», — заявил глава Белого дома.

По его словам, это решение позволит создать более 30 тысяч новых рабочих мест в штате.

Космическое командование США было основано в 1980-х годах для управления системами военных спутников и координации с другими стратегическими штабами. В 2002 году его объединили со Стратегическим командованием США на авиабазе Оффатт в Небраске. Однако в 2019 году администрация Трампа восстановила отдельное функционирование командования из-за роста активности России и Китая в космосе.

