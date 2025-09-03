Практика судів
Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США до Алабами

10:31, 3 вересня 2025
Штаб Космічного командування США перенесуть з Колорадо до Алабами.
Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США до Алабами
Президент США Дональд Трамп повідомив про рішення перенести штаб-квартиру Космічного командування США зі штату Колорадо до міста Гентсвілл в Алабамі.

«Я радий оголосити, що штаб-квартира Космічного командування США переїде до прекрасного місця під назвою Гентсвілл, штат Алабама, яке відтепер назавжди буде відоме як Місто Ракет», — заявив глава Білого дому.

За його словами, це рішення дозволить створити понад 30 тисяч нових робочих місць у штаті.

Космічне командування США було засноване у 1980-х роках для управління системами військових супутників та координації з іншими стратегічними штабами. У 2002 році його об’єднали зі Стратегічним командуванням США на авіабазі Оффатт у Небрасці. Проте у 2019 році адміністрація Трампа відновила окреме функціонування командування через зростання активності Росії та Китаю в космосі.

