Disney оштрафовали на $10 миллионов за незаконный сбор персональных данных детей

22:00, 3 сентября 2025
Регулятор заявил, что Disney нарушила закон, который требует получения согласия родителей перед сбором персональных данных детей младше 13 лет.
Источник фото: Brian McGowan / Unsplash
Компания Walt Disney Co. заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC). Об этом пишет АР.

Регулятор заявил, что Disney нарушила закон COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), который требует получения согласия родителей перед сбором персональных данных детей младше 13 лет.

По данным FTC, компания неправильно отмечала часть своих видео на YouTube, что позволило платформе собирать данные юных зрителей и использовать их для целевой рекламы. Согласно жалобе, Disney некорректно отметила некоторые видео, которые загружала на YouTube, как «Создано для детей».

В 2019 году Google, материнская компания YouTube, согласилась выплатить 170 миллионов долларов в аналогичном деле.

