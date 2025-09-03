Практика судів
Disney оштрафували на $10 мільйонів за незаконний збір персональних даних дітей

22:00, 3 вересня 2025
Регулятор заявив, що Disney порушила закон, який вимагає отримання згоди батьків перед збором персональних даних дітей віком до 13 років.
Disney оштрафували на $10 мільйонів за незаконний збір персональних даних дітей
Джерело фото: Brian McGowan / Unsplash
Компанія Walt Disney Co. сплатить штраф у розмірі 10 мільйонів доларів для врегулювання позову Федеральної торгової комісії США (FTC). Про це пише АР.

Регулятор заявив, що Disney порушила закон COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), який вимагає отримання згоди батьків перед збором персональних даних дітей віком до 13 років.

За даними FTC, компанія неправильно позначала частину своїх відео на YouTube, що дозволило платформі збирати дані юних глядачів і використовувати їх для цільової реклами. Згідно зі скаргою, Disney некоректно позначила деякі відео, які вона завантажувала на YouTube, як «Створено для дітей».

У 2019 році Google, материнська компанія YouTube, погодилася виплатити 170 мільйонів доларів у подібній справі.

