Суд присяжных в США признал Google виновной в незаконном сборе данных: компания должна выплатить $425 миллионов

16:16, 4 сентября 2025
Google обязали выплатить более $425 млн. компенсации за незаконный сбор данных пользователей даже после отключения отслеживания активности.
Суд присяжных в США признал Google виновной в незаконном сборе данных: компания должна выплатить $425 миллионов
Суд присяжных в США постановил, что Google нарушила право пользователей на приватность, собирая данные даже после того, как люди отключили отслеживание активности в своих аккаунтах. Истцам присуждено более 425 миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

Коллективный иск подали почти 100 миллионов пользователей Google. Они утверждали, что компания продолжала собирать информацию из приложений, даже когда в настройках приватности были отключены параметры «Web & App Activity» и «Supplemental Web & App Activity».

Иск возглавил Анíбал Родригес, который еще в июле 2020 года обвинил Google во введении пользователей в заблуждение. По его словам, компания заверяла, что люди могут видеть, контролировать и удалять собранные данные, хотя на самом деле это не соответствовало действительности.

Аргументы сторон

Адвокат истцов Дэвид Бойс заявил, что Google «выдумала историю о контроле», предоставив иллюзию выбора, но фактически лишив пользователей возможности управлять своими данными.

Юрист Google Бенедикт Хур в ответ настаивал, что компания действовала с разрешения пользователей и прозрачно объясняла, какие именно данные все равно продолжают собираться даже после отключения настроек. Он также утверждал, что истцы не понесли реального ущерба, поскольку данные не были взломаны или разглашены.

Что решил суд

Присяжные согласились, что Google нарушила право на приватность, но не нашли нарушений в рамках California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act. В результате компанию обязали выплатить более $425 млн компенсации, отказавшись от дополнительных штрафных санкций.

Изначально сторона истцов требовала более $30 миллиардов, аргументируя это масштабом сбора данных, количеством устройств и продолжительностью нарушений.

Оспорит ли Google решение — пока неизвестно.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

